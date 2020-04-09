Московская биржа открылась ростом

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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
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9 апреля, четверг | Последнее обновление — 10:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Шойгу назвала главные психологические проблемы россиян из-за коронавируса
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Как победить дефицит медицинских масок
Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор
Почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной
Мир после пандемии будут менять по новым правилам
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Традиция должна стать нашей реальной идеологией
Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Настало время вцепиться в социальные нормы
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада
Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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