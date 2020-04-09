Сын президента Сербии госпитализирован с COVID-19

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его 22-летний сын Данила госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус.

«Мой первенец заразился коронавирусом», – приводит слова Вучича ТАСС.

Как рассказал Вучич, в самом начале пандемии сын заявил ему, что «сдаваться – не вариант».

Президент Сербии сообщил, что его сына «госпитализировали в инфекционную клинику».

«Сын, ты победишь и это», – заявил глава государства.