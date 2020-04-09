Песков объяснил, зачем купил бейдж-блокатор вирусов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, насколько эффективен антибактериальный бейдж, купленный им в аптеке для блокировки вирусов.

«Я не знаю, помогает он или нет, я его в аптеке... знаете, сейчас каждый носит все, что можно, с точки зрения каких то превентивных средств. Я, конечно же, не уверен, что он как-то помогает, я читал, что многие эксперты говорят, что это даже может быть вредно. Поэтому точно не знаю», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Журналисты рассказали Пескову, что среди частых побочных эффектов – спутанность сознания и свистящее дыхание. Они поинтересовались, не наблюдал ли он у себя подобных симптомов.

«Относительно спутанности сознания – это вам нужно выносить вердикт. Свистящего дыхания пока нет. Спасибо за заботу в любом случае», – отметил он.

Представитель Кремля появился с блокатором вирусов на совещании президента с главами регионов. Аппарат в виде бейджа был прикреплен к пиджаку. Принцип его работы заключается в том, что он выделяет диоксид хлора, обеззараживающий воздух.

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