Анонсировано совещание Путина с губернаторами по коронавирусу

Президент Владимир Путин в среду проведет продолжительное и масштабное селекторное совещание по проблемам коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента будет региональный день – сегодня будет большое совещание с руководителями субъектов Федерации в режиме видеоконференции, по сути, все будут на связи, будет на связи также все руководство правительства, администрации президента», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, в круг обсуждаемых тем войдет «все, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции». Среди вопросов Песков назвал «готовность регионов, готовность по разным позициям, проблемы, которые есть, пути решения».

Пресс-секретарь главы государства также прогнозирует, что Путин выступит с «большим вступительным словом», которое «будет содержательное и объемное».

Он пообещал, что это выступление будет целиком транслироваться по телевидению, возможно, станут публичными и другие доклады, хотя пока проводить совещание планируется «в рабочем режиме».

Среди участников совещания, которые должны выступить с докладами, представитель Кремля назвал мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главу Санкт-Петербурга Александра Беглова и руководителей еще семи регионов.

«Все будут [принимать участие в совещании] из [своих] рабочих кабинетов», – уточнил представитель Кремля.

Среди участников совещания он также назвал премьер-министра России Михаила Мишустина, главу Администрации президента Антона Вайно, первого вице-премьера Андрея Белоусова и других представителей Кремля и кабинета министров.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Путин планирует провести селекторное совещание с губернаторами в ближайшие дни по ситуации с коронавирусом.

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