Гендиректор ВОЗ ответил на угрозы в свой адрес

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что получал угрозы в свой адрес в связи с деятельностью организации по борьбе с COVID-19.

«Я могу рассказать о личных атаках на меня, которые продолжаются три месяца. Жестокие или расистские комментарии в отношении меня ... даже угрозы жизни. Мне все равно. Когда это персональное, даже угрозы жизни, мне все равно, я даже не отвечаю. Но когда идет оскорбление сообщества, это нельзя терпеть», – сказал он, комментируя негативные высказывания президента США Дональда Трампа относительно работы ВОЗ по борьбе с новым коронавирусом, передает РИА «Новости».

Гендиректор ВОЗ также отказался отвечать на вопрос о прямой критике со стороны Вашингтона.

«Я не думаю, что это необходимо. Мы не должны тратить время и тыкать друг в друга пальцем. Нам необходимо объединиться. Если мы не обеспечим единство, нас ждет еще более плохая ситуация», – отметил Гебрейесус.

Ранее Трамп объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США, на что директор европейского подразделения ВОЗ ответил негативно: нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы борьбы с пандемией коронавируса.

Тем временем действия России против коронавируса ВОЗ назвала правильными и своевременными.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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