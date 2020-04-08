Собянин объявил о начале выплат по безработице в упрощенном порядке

В Москве с 9 апреля начнут выплачивать пособие по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице 12 тыс. 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов. Это очень правильно. Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты», – написал мэр в личном блоге.

Напомним, Путин распорядился облегчить получение соцвыплат в связи с ситуацией с коронавирусом.