В России от коронавирусной инфекции вылечили младенца

В Курской области из инфекционной больницы выписали троих вылечившихся от коронавируса пациентов, в том числе восьмимесячного ребенка, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Хорошая новость: сегодня из областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко выписали трех пациентов, вылечившихся от коронавируса. Среди них и 8-месячный ребенок. Благодарю наших врачей, которые помогли им победить опасную инфекцию. Сейчас все, от санитаров до главных врачей, находятся в авангарде борьбы с COVID-19. Спасибо каждому за самоотверженный труд», – отметил глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Старовойт сообщил, что в Курской области зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. Все они без каких-либо явных проявлений болезни, находятся на домашнем карантине под строгим контролем медиков и соответствующих служб. На самоизоляции находятся с конца марта», – подытожил глава области.

Кроме того, губернатор призвал помочь медикам, соблюдая самоизоляцию и повышенные меры гигиены.

Ранее сообщалось, что многие новые вирус-положительные пациенты в Москве моложе 65 лет. Кроме того, британские ученые объяснили, почему мужчины чаще женщин страдают от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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