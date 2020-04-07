Для исследования коронавируса в Японии решили использовать суперкомпьютер

Сотрудники Центра компьютерных исследований при японском государственном Институте естественных наук «Рикэн» решили использовать суперкомпьютер Fugaku («Фугаку») для связанных с коронавирусом исследований.

«Мы приняли решение предоставить мощности нашего суперкомпьютера Fugaku для исследований, связанных с противодействием новому коронавирусу», – цитирует сотрудников центра ТАСС.

В учреждении подчеркнули, что мощности Fugaku, который должен войти в официальную эксплуатацию к 2021 году, можно использовать уже сейчас для проведения сложных симуляций и анализа больших массивов данных. Мощности суперкомпьютера будут предоставлены министерству образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Суперкомпьютер Fugaku должен стать преемником знаменитого суперкомпьютера К («Кэй»), который прекратил работу в августе 2019 года. За время своего существования с 2011 по 2019 годы К использовался для проведения сложных симуляций стихийных бедствий и борьбы с ними, моделирований в сфере медицины и в других областях. Предполагается, что на разработку Fugaku в общей сложности будет потрачено порядка 100 млрд иен (около 1 млрд долларов).

В Японии в понедельник было выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусом – на 73 меньше, чем в предыдущие сутки. Общее число зараженных превысило 4,8 тыс. человек, включая пассажиров и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. В понедельник умерли 4 человека – на 6 меньше, чем в воскресенье. Всего в Японии жертвами заражений коронавирусом стали 108 человек.

В понедельник число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек, количество жертв достигло 70 тыс. 590 человек. В России число инфицированных достигло 6 тыс. 343 человек, за последние сутки подтверждено 954 новых случая заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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