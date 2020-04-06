Психолог: Коронавирус не является индульгенцией для стресса

«Наши врачи находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Они видят смерть, боль, мучения, испытывают колоссальное напряжение. Но разве они впадают в истерики? Нет!», – заявила газете ВЗГЛЯД психотерапевт Алла Спиваковская. Она рассказал о том, как бороться со стрессом в режиме самоизоляции.

«На мой взгляд, мы должны воспринимать ситуацию и как угрозу, и как вызов. Каждый человек должен меняться, сосредотачиваясь на личностном росте и преображении. Нам необходимо проанализировать свои склонности к отрицательным эмоциям и негативным состояниям. При этом в действительно трудных жизненных ситуациях у людей таких состояний нет», – сказала доктор психологических наук, завкафедрой психотерапии Московского института психоанализа Алла Спиваковская.

«Могу привести пример. Больше 30 лет назад я была в группе, которая оказывала помощь пострадавшим в результате землетрясения в Армении. Мы заметили, что люди из города Спитак – эпицентра стихийного бедствия – потеряли семьи и имущество. При этом они были тихими, суровыми, выполняли все необходимые работы. А в Ереване мы столкнулись с людьми, которые напрямую не пострадали от землетрясения, но выдавали целый комплекс истерик, агрессии и прочих отрицательных эмоций», – рассказала психолог.

«Серьезная угроза зачастую открывает в нас дополнительные силы, чтобы подниматься над бедой. А пока у нас все в относительном порядке, выражение отрицательных эмоций – это просто вредная привычка. Мы не должны этому поддаваться. Коронавирус не является индульгенцией для стресса», – подчеркнула Спиваковская.

«Наши врачи находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Они видят смерть, боль, мучения людей, испытывают колоссальное физическое и психологическое напряжение. Но разве они впадают в истерики? Нет! Они спокойно и где-то даже с боевым задором справляются с трудностями. Потому сейчас долг каждого – растворять в себе отрицательные эмоции и негатив», – заключила эксперт.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, умерли два человека. Общее число инфицированных в России достигло 6 343 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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