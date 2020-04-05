Столичные салоны красоты отказались работать в условиях самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин специальным указом разрешил салонам красоты проводить процедуры, для которых требуется наличие медицинской лицензии у мастера, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«В законе города Москвы написано, что у нас жесткий карантин и штрафы от 300 тыс. рублей и 1 млн до уголовной ответственности за заражение. Поэтому это распоряжение к бьюти [индустрии] не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к медицинским учреждениям и к медицинскому департаменту. Распоряжение, на мой взгляд, вышло не очень обдуманно, не посоветовавшись с отраслью, ну я понимаю, что у мэрии дел по горло, им не до нас было. Мы получили все разъяснения и, в основном, принято решение нашей отраслью в салоны не выходить. Это связано с тем, что мы чувствуем ответственность за своих специалистов, ответственность за клиентов и ответственность за свой бизнес», – заявил владелец сети имиджевых студий «Персона» Игорь Стоянов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Стоянова, недавно в России сформировалась ассоциация лидеров и экспертов индустрии красоты, которая обеспечивает коммуникацию между представителями отрасли и власти, а также занимается вопросами правовой защиты бизнеса.

«Мы сформировались за неделю, это уже сотни сетей, салонов, и не только в Москве. По городам есть омбудсмены. Каждый день присоединяется по три-четыре города, защитники бьюти-индустрии, те, кто контактирует с властью, пишет петиции, письма и помогает власти удержать нормальный баланс в городе и старается удержать мастеров от работы на дому и поддерживает клиента».

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Бизнесмен подчеркнул, что ассоциация выступила против выезда мастеров на дом вне зависимости от наличия медицинской лицензии. Он назвал эти действия преступными.

«Категорически нет. Косметологи все остаются дома. Пользуясь случаем, хочу сказать, что в Москве есть не салоны, а агрегаторы типа Яндекса, Profi.ru, YouDo, которые отправляют людей на дом. Зайдите на любой Profi.ru или YouDo и вы сможете на дом себе заказать разносчика болезни. На мой взгляд, это тоже преступно. Поэтому, выражая свою гражданскую позицию, считаю, что отрасль красоты должна сидеть на карантине и выходить из этого кризиса мы должны тоже все повсеместно. То есть открыться мы должны одновременно».

Напомним, 29 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России. Согласно индексу самоизоляции «Яндекса», воскресенье, 5 апреля, большинство москвичей провели дома.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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