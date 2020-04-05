МИД высмеял объявившего себя жертвой «русских троллей» министра Швеции

МИД России с иронией отнесся к заявлению шведского министра энергетики и цифрового развития Андерса Игемана, который объявил себя жертвой «русских троллей».

«Когда оказалось, что «атака русских троллей» на самом деле была организована местной группой в «шапочках из фольги», – говорится в публикации МИД в Facebook.

К записи ведомство прикрепило фотографию сконфуженного Игемана, разводящего руками. МИД пояснил, что в 2019 году Игеман объявил себя «объектом атаки российских троллей». Сейчас выяснилось, что следы «атаки» ведут к обычной шведской бабушке, которая боится радиации от Wi-Fi и сетей 5G».

Напомним, в декабре 2019 года Игеман заявил, что один из его постов в Facebook атаковали так называемые тролли. Информационная атака, как заявил шведский министр, была организована противниками развития в стране пятого поколения мобильной связи 5G.

В посольстве России тогда ответили, что российская сторона готова сотрудничать со Швецией, особенно с теми представителями королевства, у кого нет паранойи по поводу «русских троллей».