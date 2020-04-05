Подмосковную сыроварню перевели на казарменный режим

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Россия пригласила Америку в картель

Новая сделка ОПЕК+ с Россией и США может стать спасением для нефтиФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Россия готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами. Москва справедливо полагает, что без участия Америки любые договоренности других стран-производителей нефти не смогут изменить ситуацию на мировом рынке. Главная интрига в том, станут ли США участвовать в международном картеле, чего они никогда раньше не делали?  Подробности...
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В борьбе против вируса Путин использовал силу федерации

Разнообразие России так же важно, как и ее единствоФото: Станислав Красильников/ТАСС
Решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории уже пытаются трактовать как удар по единству страны. На самом деле, сила федерации в том, чтобы сочетать единство и вертикаль власти с учетом региональной специфики. А в борьбе с коронавирусом именно региональный уровень становится ключевым. Подробности...
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Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
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Мадуро начал подготовку к войне с США

Венесуэльские артиллеристы готовы отразить военную авантюру ТрампаФото: twitter.com/Libertad020
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации национальной артиллерии для отпора США. Ранее Дональд Трамп начал военную кампанию против наркокартелей Южной Америки и объявил о переброске военной техники в регион. Мадуро полагает, что данная операция проводится для организации госпереворота в Венесуэле и его свержения. Стоит ли ждать появления на карте новой горячей точки? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время настоящей музыки закончилось

Владимир Можегов, публицист
На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог», – писал Бродский. Наверное, это так. Однако вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...
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Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Какая вам на фиг родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. Подробности...
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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Подмосковную сыроварню перевели на казарменный режим

              5 апреля 2020, 13:46

              Текст: Ольга Самофалова

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              Ситуация с коронавирусом резко изменила жизнь малого и среднего бизнеса. Как перестраивают работу фермеры, с какой поддержкой и какими проблемами сталкиваются фермеры рассказал председатель Союза сыроваров Олег Сирота.

              «Предприниматели делятся на две категории. Первая это те, которым нечего спасать, так как предприятие закрыто, они терпят убытки. Никакие льготы кроме прямых выплат сотрудникам им уже не помогут. Вторая категория – это те, которые не закрылись. Мы, например, продолжаем работать, так как производим продукты питания для снабжения Москвы и Московской области», - рассказывает предприниматель, председатель Союза сыроваров, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота.

              По его словам, из-за ситуации с коронавирусом была перестроена работа торговых точек. Фермеры стали больше работать на доставку, оборудовали всех продавцов магазинов масками и перчатками. А саму сыроварню перевели на казарменный режим, чтобы минимизировать риски заражения.

              «Мы сняли отдельный дом, где живут сотрудники, которые занимаются непосредственно переработкой молока, варят сыр. Они ни с кем не контактируют, никуда не ходят, только ездят на машине из дома на работу, чтобы максимально себя обезопасить. Потому что если остановится переработка молока, то пострадает и наша ферма, и ферма наших партнеров, и потом уже трудно будет подняться», - рассказывает о мерах предосторожности на производстве Олег Сирота.  

              Из предложенных мер поддержки малого и среднего бизнеса фермер воспользуются налоговыми каникулами.

              «Мы обязательно воспользуемся отсрочкой по налогам, в частности, по уплате НДФЛ. Это облегчит нам жизнь. Однако наша ситуация не слишком критическая, потому что мы продолжаем работать. Поэтому отсрочками по кредитам мы не будет пользоваться, не хотим портить кредитную историю. Будем как-то по-другому с банками договариваться и решать», - рассказывает собеседник.

              Однако многие фермы, по его словам, сталкиваются с такой проблемой. «Многие банки на прошлой неделе не работали с бизнесом, а нам нужно брать кредиты на посевную. Это катастрофа: сейчас нужны быстрые короткие деньги, чтобы не завалить посевную. Поэтому мы надеемся, что на следующей неделе банковская система все-таки выйдет из коматоза и начнет работать», - надеется Олег Сирота. 

              За минувшие сутки в России зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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