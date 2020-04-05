Бузова заявила о беременности

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в соцсети снимок с округлившимся животом и заявила, что беременна, однако многие ее подписчики заподозрили ее в обмане.

«Я беременна!! Мы не можем это больше скрывать!» – написала она в Instagram, обратившись при этом к хип-хоп-исполнителю Давиду Манукяну: «Теперь ты обязан на мне жениться».

При этом многие заподозрили ее в обмане, заметив, что живот слишком большой и совсем недавно на выступлениях у нее не было и намека на беременность, а в отношениях с Манукяном она только с осени.

Между тем, Манукян в комментариях написал: «Выходи за меня».

Напомним, в 2016 году Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, после чего не состояла в официальных отношениях.