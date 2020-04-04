Воробьев оценил состояние пострадавших от взрыва в Орехово-Зуево

Троих пострадавших во время взрыва в Орехово-Зуево перевозят в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского (МОНИКИ), заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«После взрыва в больницу поступили четверо из обрушившегося подъезда. Я навестил одного из пациентов – он готовится на транспортировку в МОНИКИ. Еще двум пострадавшим сделали первые операции. Сегодня они также будут отправлены в МОНИКИ. Их жизни ничего не угрожает, все необходимые мероприятия врачи приняли», – сказал губернатор, передает ТАСС.

В субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали. На место прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и криминалисты из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).