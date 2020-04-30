Ресторатор поделился секретами шашлыка в домашних условиях

Для того, чтобы съесть шашлык на майские праздники, совершенно не обязательно нарушать режим самоизоляции – блюдо можно приготовить в домашних условиях в банке, на кастрюле или в обычной сковороде, рассказал газете ВЗГЛЯД автор книг о кулинарии, ресторатор и кулинар Алексей Зимин.

На носу майские праздники, а режим самоизоляции, принятый ранее из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 11 мая включительно. В связи с этим в этом году городские жители не смогут по традиции отдохнуть на природе и открыть «сезон майских шашлыков».

«Отличный шашлык можно приготовить и в домашних условиях, например, в духовке. Мясо можно предварительно замариновать, а затем насадить на шампуры. После закладываем в трехлитровую банку небольшие шампуры с мясом, чтобы они как бы стояли, накрываем какой-нибудь железной крышкой и ставим в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 15-20 минут. Благодаря такому способу происходит специфическое запекание, которое имитирует поджарку на открытом огне», – говорит Зимин.

Он также рассказывает, что похожим способом можно приготовить шашлык (в духовке) на кастрюле: шампуры с мясом стоит разместить поперек посуды, как на мангале, тогда она будет служить своеобразной тарой для вытопленного жирка с мяса, а сам шашлык прожарится со всех сторон.

«Но проще, конечно, замариновать мясо как обычно и пожарить на очень горячей сковородке. Можно еще в другую сковороду положить спичек или щепок каких-нибудь и сжечь их, а затем этим дымом обдать приготовленный шашлык», – советует Зимин.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян оставаться дома в период майских праздников и не идти в лес на шашлыки.