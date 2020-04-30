Сторонников Навального уличили в закупке несертифицированных средств защиты для врачей

Сторонников блогера Алексея Навального в области ситуации в здравоохранении уличили в закупке средств индивидуальной защиты для медиков без проверки сертификации.

Как сообщил один из активистов объединения, созданного Навальным и Анастасией Васильевой, средства индивидуальной защиты «брали леваком», и они совершенно не защищают от коронавирусной инфекции, поэтому ни о какой сертификации говорить не приходится, передает «Ридус».

«Подобное наплевательское отношение ставит под угрозу заражения всех врачей, которые воспользовались поставленной Васильевой «помощью» и только усугубляет ситуацию с распространением эпидемии», – отметили авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией».

Там добавили, что в случае подтверждения данного факта, все причастные к передаче несертифицированных средств индивидуальной защиты должны понести ответственность.

Ранее сотрудники центральной районной больницы города Калач-на-Дону в Волгоградской области опровергли заявление своей коллеги Татьяны Реввы об отсутствии в медучреждении средств индивидуальной защиты.

Cозданная при поддержке блогера Алексея Навального организация уже стала фигурантом нескольких скандалов и неоднократно критиковалась представителями медицинского сообщества.