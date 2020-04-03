Мишустин предложил регионам самостоятельно решить вопрос работы предприятий во время пандемии

Каждый регион России должен с учетом своей специфики взвесить и определить, какие предприятия в условиях пандемии коронавируса должны продолжить работу, единого шаблона здесь быть не должно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин заявил на совместном заседании президиума координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса, что «руководителям субъектов России даны новые полномочия – теперь вы можете решать, какой именно режим работы предприятий и учреждений оптимален как для всего региона, так и для отдельных муниципалитетов», передает РИА «Новости».

Он указал, что «важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работать даже в такое сложной ситуации».

По словам премьера, «экономическая жизнь страны останавливаться не должна», а если будет необходимо ввести более жесткие ограничения в отношении системообразующих предприятий, школ, вузов, это необходимо будет согласовывать с правительством России.

Мишустин подчеркнул, что нельзя использовать единый шаблон для всей страны: «Сегодня нам необходимо принимать решения и действовать с учетом специфики конкретного региона, не использовать один шаблон для всей страны, учитывать экономическую ситуацию, плотность населения и можно сказать в режиме реального времени оценивать масштабы распространения инфекции».

Премьер напомнил губернатором о персональной ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, Минфин довел до субъектов все необходимые для этого средства – было выделено более 33 млрд рублей «на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах, Минфин довел их до каждого региона».

При этом некоторые из руководителей регионов жалуются на нехватку средств и неготовность медучреждений к приему больных.

«Здесь не нужно перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения. Эту работу нужно довести до конца», – подчеркнул Мишустин.

Он предложил в ходе заседания обсудить данные Минздрава, касающиеся исполнения поручения главы кабмина об обеспеченности регионов койками для инфекционных отделений, аппаратами ИВЛ и средствами индивидуальной защиты.

Также премьер призвал обеспечить безопасную работу врачей, лечащих пациентов с коронавирусом, а также «контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами – это, конечно, инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи – именно на них ложится основной объем тяжелейшей работы».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.