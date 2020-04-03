Кононенко призвал не отнимать у людей возможность выпивать дома

Лучше пусть люди соблюдают домашнюю самоизоляцию, но выпивают, чем трезвые выйдут на улицу из-за полного запрета на продажу алкоголя, заявил газете ВЗГЛЯД блогер и публицист Максим Кононенко.

Власти Забайкальского края 2 апреля ввели в регионе временный запрет на розничную продажу любой алкогольной продукции на время самоизоляции. На такой шаг они пошли из-за роста числа правонарушений. Шестого апреля меры обещали частично отменить.

«Правильно, что сделали откат и уже скоро вернут в продажу алкоголь. Народ и так не очень доволен происходящим. А если у него еще и отнять возможность выпивать дома, то вероятно, люди пойдут на улицу и будут друг другу по голове стучать железными трубами, а этого никому не надо», – говорит Кононенко.

Он поясняет, что в такой сложной ситуации с китайским коронавирусом «лучше люди будут соблюдать режим самоизоляции дома, пусть и с алкоголем, чем начнут выходить на митинги и устраивать беспредел».

Ранее в одном из регионов Франции запретили продажу алкоголя во время карантина, именно чтобы избежать роста семейного насилия и избыточного потребления алкоголя. Власти ряда российских регионов также ввели ограничения, но менее жесткие.