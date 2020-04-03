Названа дата начала работы медиков из России в госпитале в Италии

В понедельник российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу в итальянском Бергамо, сообщает Минобороны России.

Начнется прием и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале, который помогали оборудовать российские военные. Он рассчитан на 142 пациента. В нем будут работать свыше 200 специалистов из двух стран.

Сейчас «российские и итальянские специалисты-анестезиологи и реаниматологи обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы», передает РИА «Новости».

Минобороны сообщило, что российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию 20 лечебных пансионатов для пожилых людей в Ломбардии. Обработано свыше 80 тыс. кв. м внутренних помещений, передает ТАСС.

Напомним, хотя итальянцы с благодарностью приняли российскую помощь, европейская пресса отреагировала на нее весьма подозрительно, если не сказать враждебно. Москва заверила в отсутствии политической подоплеки в помощи Италии.

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