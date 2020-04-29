Цена барреля нефти Brent превысила 23 доллара

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов в среду, 29 апреля, на лондонской бирже ICE выросла на 12,51%, достигая отметки 23,02 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI торговались на уровне 15,6 доллара за баррель, что на 26,42% выше уровня закрытия предыдущей сессии, передает ТАСС.

На фоне роста нефтяных котировок российский рубль укрепляется по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился до 73,49 рубля (-0,86%), а курс евро – до 79,87 рубля (-0,41%).

Накануне WTI дорожала на 10,86% – до 13,68 доллара за баррель, Brent росла на 2,22% – до 23,25 доллара за баррель.

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