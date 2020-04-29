Партия «Новые люди» решила бесплатно распространять санитайзеры

В партии «Новые люди» выдвинули инициативу бесплатного распространения санитайзеров, произведенных компанией Faberlic, заявил президент компании и инициатор создания партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Инициатором выступила Ольга Денисова из Faberlic. Она предложила создать волонтерские штабы и оказать помощь уязвимым категориям людей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газета ВЗГЛЯД.

По словам Нечаева, сейчас создаются штабы волонтерской помощи людям в 23 регионах: в Калуге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Костроме, Белгороде, Воронеже и других регионах.

В частности, в Калуге санитайзер получили уже более 600 человек, также они поступили на Дальний Восток. При этом список городов будет расширяться, добавил Нечаев.

Заявки на распространение санитайзера Faberlic собираются через соцсети, затем волонтеры доставляют их бесконтактным способом людям домой.

Также президент компании Faberlic заявил, что «коронавирус внес корректировки в партийное строительство, уже месяц мы находимся на карантине».

«Но кризисная ситуация показывает, кто чего стоит: одни люди наживаются на кризисы и завышают цены на средства индивидуальной защиты, а другие, наоборот, стремятся друг другу помогать», – добавил он.

Отмечается, что в регионах партия «Новые люди» уже приступила к регистрации отделений, и уже в мае будут получены документы о том, что «Новые люди» – это общероссийская партия с правом участвовать в выборах.

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