Обширная территория России помогла в борьбе с коронавирусом

Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России подготовил доклад «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении».

ЦНИИ указал, что «Россия – самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой» и уровень заболеваемости.

Также при анализе уровня заболеваемости указывается на низкую мобильность россиян, если сравнивать их с жителями Европы и США, передает РИА «Новости».

Отмечается определенная роль прививок БЦЖ и эффективность мер по ограничению доступа коронавируса в Россию: мощности и оснащенность стационаров, ввод в действие дополнительных инфекционных стационаров, привлечение необходимых кадров.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая, а также поручил правительству подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу.

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