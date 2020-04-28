Трамп решил приравнять мясокомбинаты к оборонке

Президент США Дональд Трамп намерен приравнять мясокомбинаты к оборонной промышленности в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953), чтобы предприятия не прекращали работу во время пандемии.

В этих целях мясоперерабатывающие комбинаты будут объявлены критически важными объектами инфраструктуры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Работникам таких предприятий будут предоставлены дополнительные средства личной защиты, а также необходимые рекомендации, передает ТАСС.

В США сейчас временно закрыты около 10 мясокомбинатов, в частности в штатах Айова, Южная Дакота, Миннесота и Иллинойс. У сотрудников этих предприятий обнаружен коронавирус.

Ранее СМИ сообщали, что производство мясной продукции в США существенно снизилось, в стране и некоторых других государствах может начаться дефицит мяса из-за пандемии.