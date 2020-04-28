Ургант прокомментировал травлю Тодоренко за слова о домашнем насилии

Ведущий Иван Ургант в своем телешоу высказался о ситуации с высказыванием своей коллеги Регины Тодоренко о домашнем насилии и ее травлей в соцсетях.

«Насилие в любом проявлении – это самое ужасное и неприемлемое, это плохо. Регина, я думаю, это поняла, после того, что произошло. Но я вам скажу другое. Травля и буллинг в интернете – это такое же насилие», – заявил он в передаче «Вечерний Ургант». Запись передачи опубликована на сайте Первого канала.

Он посоветовал всем, кто сейчас активно выражает свое мнение по ситуации, посетить сайт Насилию.нет и перечислить деньги для поддержки пострадавших.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в своем Instagram также высказал свою позицию по травле Тодоренко.

«Есть публичный человек. Ему задали вопрос. Он ответил. А те, кого не спрашивали, и вряд ли спросят, начали этого человека изо всех сил склонять. Причем, не за то, что он произнес, а за все, что подвернется», – написал Шепелев.

Он отметил, что Тодоренко лишь выказала мнение, она не призывала к насилию и не оскорбляла никого.

«Приметой здорового человека была бы реакция именно на это мнение: «я согласен потому что...» или «я не согласен потому что...». Но ведь происходит не так. На мой взгляд, это очень печальный симптом – именно вынуждать приносить извинения. Ну как так? Это диагноз», – добавил Шепелев.

Напомним, Тодоренко заявила, что жертвы домашнего насилия «не задумываются», почему мужья поднимают на них руку и «что они сделали для того», чтобы их перестали бить. Позднее она извинилась за «свое грубое, отвратительное высказывание» о домашнем насилии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что общего между травлей Регины Тодоренко и телеведущего Владимира Соловьева.