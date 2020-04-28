Массовые нападки на Тодоренко и Соловьева имеют общий корень

Рунет с пугающей быстротой накрывают волны кибербуллинга. Не успели в соцсетях пройти организованные нападки на телеведущего Владимира Соловьева, как новой мишенью стала его коллега Регина Тодоренко. Причем, если Соловьева атаковала внесистемная оппозиция, то 29-летнюю Тодоренко травили сторонники российского крыла движения MeToo. Обе ситуации стали предметом эмоционального общественного обсуждения. Чем они отличаются и что их объединяет?

Больно видеть, как западная зараза вроде всеобщей травли в соцсетях распространяется и на Россию. Так журналист и блогер Максим Кононенко оценил кампанию, которая возникла в соцсетях против телеведущей Регины Тодоренко, прославившейся благодаря программе «Орел и решка». Интересно, что среди тех, кто выступил в защиту телеведущей, не только Кононенко, которого принято считать «охранителем», но и, например, либеральная телеведущая, бывший кандидат в президенты Ксения Собчак.

«С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела, когда «все на одного». И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но против которого сейчас развернулась настоящая травля», – написала Собчак в Instagram. Она подчеркнула, что выступает против «диктатуры толерантности».

Что заставило столь разных по взглядам людей высказаться примерно схожим образом? Напомним, что Регина Тодоренко, лауреат премии ТЭФИ прошлого года в номинации «Ведущий утренней программы», «лицо» нескольких торговых марок, супруга известного певца Влада Топалова и молодая мама, в интервью изданию People Talk заявила буквально следующее:

«Наверное, критический момент наступает, чтобы на камеру сказать: «Мой муж меня бьет». А почему? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?».

Этими словами Тодоренко прокомментировала развод актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, однако сказано было «в общем и целом». Масштаб и распространенность такого явления, как домашнее насилие, таков, что требует вмешательства федеральных законодателей. Фраза, походя брошенная Тодоренко, прозвучала, мягко говоря, неуместно – и подчеркнем, что уже вскоре Тодоренко сама раскаялась, попросив прощения за «свое грубое, отвратительное высказывание».

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Но было уже поздно. В субботу журнал Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года». Это решение поддержала депутат Госдумы Оксана Пушкина, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.

Дальше – больше. Крупные фирмы начали разрывать рекламные контракты с Тодоренко. Накануне от сотрудничества с ней отказалась фирма PepsiCo – причем в довольно резкой форме, с заявлениями о «несоответствии ценностям компании». В понедельник о том же сообщила торговая марка Pampers, принадлежащая гиганту Procter & Gamble.

И здесь нужно сделать важную ремарку. Депутат Пушкина, одобрив лишение телеведущей звания «Женщина года», при этом высказалась резко против той травли, которая развернулась против Тодоренко. Остракизм не ограничился разрывом контрактов. «Возмущенная общественность» занялась в Сети тем, что сейчас называют буллингом, проще говоря – оскорблениями и угрозами. Шельмуют и саму журналистку, и ее мужа.

Писательница и блогер Арина Холина, впрочем, считает, что термин «травля» здесь не применим. По ее мнению, отклик общества на слова Тодоренко был хоть и бурным, но вполне адекватным.

На ваш взгляд Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье? Да

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«Это просто реакция нормальных людей. Телеведущая осознанно и публично оправдывала тех, кто вершит семейное насилие, а это совершенно недопустимо, – сказала Холина газете ВЗГЛЯД. – Слава богу, что что-то изменилось в умах, и люди поняли, что нельзя ни в коем случае хихикать над домашним насилием, поощрять его, винить жертву. Ведь если раньше какой-нибудь мужчина, например, актер Марат Башаров , кого-то избивал, то возмущались только феминистки, всем остальным было наплевать». Сейчас, по мнению собеседницы, мы наблюдаем некую революцию в общественном мнении.

Происходящее и заставило блогера Кононенко провести параллель между атаками на Тодоренко и кампанией #MeToo в Соединенных Штатах – но, по его мнению, изначально благое дело, защита женщин – жертв насилия, переросла там в шельмование, стоявшее многим уважаемым мужчинам как минимум потери репутации, хотя никаких доказательств их вины предъявлено не было.

«Самое худшее, что дали миру социальные сети, это возможность коллективно и абсолютно безнаказанно бросаться совершенно на любых людей, вне зависимости от их досягаемости в обычной жизни», – полагает Кононенко. Блогер полагает, что данная ситуация касается не только звезд. В России таким же способом «расправляются» с чиновниками, спортсменами и другими публичными личностями – и далеко не всегда после «неправильных» высказываний.

Нападки на Тодоренко заставили многих провести параллель с другим случаем, который происходил у всех на глазах на прошлой неделе. Как писала газета ВЗГЛЯД, объектом массовых нападок в Рунете стал телеведущий Владимир Соловьев. Но сходство двух случаев обманчивое, пояснил газете ВЗГЛЯД политолог, радиожурналист и блогер Армен Гаспарян. Нападки на Соловьева, напомним, начались после того, как телеведущий защитил режим самоизоляции в Москве, против которого бурно протестовал бывший спортивный комментатор Василий Уткин.

«Соловьева, на мой взгляд, травили по заказу. Вы можете сами посмотреть чаты стримов «Соловьев Live». И увидите, что там происходило: набег ботов от господина Навального с одинаковыми комментариями, с разжиганием всего, что только можно», – сказал Гаспарян газете ВЗГЛЯД. Собеседник заметил, что и сам сталкивается с аналогичной «технологической» травлей, когда ведет эфиры на «Вести FM». А ранее похожие спланированные кампании велись и против телеведущего Дмитрия Киселева.

Что касается волн ненависти, которые обрушились на Тодоренко, то они, похоже, носили стихийный характер, полагает блогер. «Регина Тодоренко, мягко говоря, сказала абсолютную чушь», – признал Гаспарян. Но во всех случаях, как в спланированных кампаниях буллинга, так и в спонтанных, есть нечто общее, полагает собеседник. Во всех случаях забытым оказывается право человека на свободу высказывания, носителя иной точки зрения просто начинают осыпать оскорблениями.

«Травля не заставит тебя осмыслить ситуацию, она заставляет тебя только озлобиться»,

– отметил Гаспарян. С другой стороны, травля порой становится своего рода обязательным элементом существования знаменитости в интернет-пространстве: если ты известен, значит, у тебя есть ненавистники.

«По этой причине Регина вряд ли вынесет для себя правильный, необходимый урок, потому что она в том числе живет по этой модели, – предполагает Гаспарян. – Интернет – нечто диаметрально иное, которое не имеет вообще никакого касательства к обычной жизни».

Тем временем деловые издания не исключают, что Тодоренко в целом сохранит свои рекламные доходы, при должной ловкости обернув травлю себе на пользу.

«Мы живем в эпоху социальных сетей, поэтому все события разворачиваются очень быстро – как пожар быстро разгорается, так он относительно быстро и гаснет, – заявил «Коммерсанту» владелец одного из рекламных агентств Андрей Амлинский. – Вполне возможно, если она сохранит целевую аудиторию, компании или тихо к ней вернутся после того, как она совершит «харакири», покается, или ее нишу крупных рекламодателей займут средние, которые не станут обращать на эту ситуацию никакого внимания».

Кстати, Собчак и Тодоренко – соседки в рейтинге самых богатых блогеров нашей страны по версии Forbes. Собчак – на первом месте, Тодоренко – на втором. Ее доход журнал оценил в 850 тыс. долларов в год. Сама Регина тогда заявила, что ее реальные прибыли – в разы больше.

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