Число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 1 млн человек

Более 1 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в США, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

Как сообщается на сайте worldometers.info в США зафиксировали 1 млн 9 тыс. 40 случаев заражения.

Жертвами коронавируса стали более 56 тыс. человек, передает «Интерфакс».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп заявлял, что ситуация с коронавирусом в США улучшается. Он посоветовал штатам как можно скорее снимать санитарные ограничения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.