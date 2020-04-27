РПЦ разъяснила ситуацию с мозаикой с Путиным в главном храме Вооруженных сил

Решение о том, будет ли в главном храме Вооруженных сил мозаика с изображением президента Владимира Путина, примет решение художественный совет по строительству с учетом мнения самого российского лидера, сообщил глава Синодального отдела по взаимодействию с ВС епископ Клинский Стефан (Привалов).

«Решает художественный совет. Думаю, он примет решение в соответствии с пожеланиями президента», – передает его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме, но считает, что пока рано давать оценку его работе таким образом.

Перед этим в Сети появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства храма. На снимках в том числе виден фрагмент мозаики с изображением Путина и других современных российских политиков.

В РПЦ заявили, что считают эти мозаики уместными.

Главный храм Вооруженных сил возводится в подмосковном парке «Патриот».