Успенская разочаровалась в считающих чужие деньги людях

Певица Любовь Успенская раскритиковала россиян, которые считают чужие деньги и обвиняют отдыхавших за границей в распространении коронавирусной инфекции в России.

Артистка в Instagram выразила восхищение работой врачей, «которые сейчас под ударом в первую очередь», идут на риск, отодвигая в сторону собственные семьи и жизни. Однако, по словам Успенской, есть «некоторые люди в нашей стране этот труд обесценивают».

«Эдакие «диванные войска», такие товарищи, которые наверняка знают, сколько денег кому нужно платить, кому куда идти, чем заниматься, как жить и как править Матушкой Россией. Люди, где ваша совесть? Даже в этой ситуации, в период, когда человеческие жизни на кону, почему вы можете позволить себе опускаться до оскорблений, выливания грязи друг на друга, троллинга и копания в помоях?» – возмутилась артистка.

В частности, Успенская раскритиковала россиян, которые на фоне распространения коронавируса считают чужие деньги и обвиняют людей, вернувшихся на родину из-за границы. «Считать чужие деньги, ничего не сделав для того, чтобы заработать свои, обвинять некогда отдыхавших за пределами страны в том, что Россия теперь тоже «болеет». Зачем? Почему каждый из вас, позволивших себе писать эти гнусные комментарии не пошел работать волонтёром? Я в очередной раз разочаровываюсь в людях», – написала она.

«Сегодня весь мир охватило большое горе. Перед угрозой страшного заболевания мы все равны. Это не только моя или ваша проблема. Это несчастье, охватившее весь мир, каждый уголок нашей большой планеты. Это проблема каждого из нас. Для вируса нет богатых или бедных, плохих или хороших, злых или добрых», – подытожила артистка.

Напомним, за последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения COVID-19. Всего в стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны. При этом во ВШЭ допустили, что пик заражения коронавирусом в Москве уже наступил.