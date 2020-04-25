ЭИСИ привел новые практики регионов по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) разобрал новые региональные практики, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в России.

Эксперты ЭИСИ в исследовании опирались на официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и телеграм-каналы, сообщается на сайте института.

Авторы обратили внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, принимаемые в регионах страны.

В Амурской области дополнительно развернули 397 коек, в Псковской – поставили в больницы 10 аппаратов ИВЛ (далее поступит еще 17), в Белгородской – запланировали создание дополнительных 398 инфекционных коек к 28 апреля.

В Иркутской области создали госпиталь на 300 пациентов, в Приморском крае – инфекционный госпиталь на 400 коек и поставили 140 аппаратов ИВЛ, в Ленинградской области запланировали покупку 200 аппаратов ИВЛ, в Пермском крае – 234 аппаратов ИВЛ).

В Санкт-Петербурге до 28 апреля будут развернуты 5483 койки в 14 учреждениях здравоохранения. В Кемеровской области в ближайшие две недели планируется развернуть еще 1300 коек, в Ханты-Мансийском автономном округе – построить корпус больницы на 1100 коек (в Нижневартовске), в республике Марий Эл развернуто 329 коек с подачей кислорода.

В Иркутской области приступили к строительству новой лаборатории при диагностическом центре, которая займется тестированием на коронавирус, строительство планируется закончить к 1 июня. В Пермском крае на территории соликамской исправительной колонии №9 открылась лаборатория, которая будет проверять тесты на коронавирус заключенных и сотрудников ФСИН, а также проверять тесты гражданских лиц. В Красноярском крае поступило 2000 тест-систем для быстрого выявления антител к коронавирусу.

Также в ЭИСИ привели примеры профилактики нераспространения коронавируса, вводимые в регионах.

В Мордовии закрыли на карантин восемь муниципальных образований: Редкодубье, Тургенево, Низовка Атяшевского района, Мордовский Пимбур, Зубово-Поляна Зубовополянского района, поселок Кемля Ичалковского района, города Ковылкино, Рузаевка. В Архангельской области для посещения закрыли Соловецкий архипелаг.

В Амурской области с 28 апреля ввели ограничения на въезд и выезд в город Свободный на любом виде транспорта, кроме граждан с официальной пропиской в городе. В Удмуртии организовали шесть КПП на въезде в Ижевск.

В Камчатском крае провели дезинфекцию на территории населенных пунктов Усть-Большерецкого района, в Самарской области продезинфицирован 81 объект транспортной инфраструктуры и 17 км дорог с твердым покрытием в самой Самаре, в Тольятти обработано 53 объекта транспортной инфраструктуры и 11 км дорог с твердым покрытием.

В Хабаровском крае продезинфицировали остановки общественного транспорта, в Амурской области, в Магдагачинском районе проведена дезинфекция общественных мест. В Курской области также проведена дезинфекция остановок общественного транспорта), в Забайкальском крае социальные учреждения продезинфицировали военные.

В Нижегородской области ежедневно проводится дезинфекция более 1,5 тысяч подъездов, Ярославской области провели дезинфекцию в больнице имени Соловьева).

Также в ЭИСИ привели примеры поддержки медицинского персонала, работающего с коронавирусными больными.

В Белгородской области решили делать дополнительные выплаты медицинским работникам в стационарах, которые работают с больными с подозрением на COVID-19. Из регионального бюджета на выплату направят 13,5 млн рублей)

В Хабаровском крае запланированы региональные выплаты на сумму 237 млн рублей предусмотрены категориям врачей, которые не попали под федеральные выплаты; размер выплат составит от 9 до 44 тыс. рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД