ВОЗ запустила новую инициативу по международной разработке лекарств от коронавируса

Всемирная организации здравоохранения запустила инициативу по международному сотрудничеству для разработки лекарств и вакцин от COVID-19, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Научные исследования и открытия играют основополагающую роль. С января ВОЗ работает с тысячами исследователей по всему миру, чтобы ускорить и отследить разработку вакцины. Мы также разрабатываем диагностические средства, которые используются по всему миру, и координируем тестирование терапевтических лекарств. Опыт прошлых лет показывает, что если лекарства разрабатываются, то они могут быть недоступны для всех. Мы не можем этого допустить», – передает РИА «Новости» слова главы ВОЗ.

Уточняется, что в запуске инициативы приняли участие генеральный секретарь ООН, гендиректор ВОЗ, главы европейских, африканских, азиатских и арабских государств.

По словам Гебрейесуса, новая инициатива ВОЗ – «это эпохальное сотрудничество, которое нацелено на ускорение разработок, производства и равного распределения вакцин, диагностических средств и терапевтических препаратов для борьбы с COVID-19».

Гендир ВОЗ отмечает, что главной целью инициативы является обеспечение доступа людей ко всем средствам по борьбе с коронавирусом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в России. Так, девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных.

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