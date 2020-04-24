Управделами Московской патриархии митрополит Дионисий заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Митрополит Воскресенский Дионисий по совету врачей принял решение пройти курс лечения в стационаре в связи с подтверждением у него диагноза «коронавирусная инфекция» – начальная стадия. Актуальное состояние здоровья владыки не вызывает опасений», – передает РИА «Новости» сообщение рабочей группы.

Митрополит Дионисий продолжит работать на посту председателя рабочей группы при патриархе, уточнили в РПЦ. При этом сама рабочая группа ведет свою деятельность дистанционно.

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