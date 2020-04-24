Врач рассказал о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии у пациентов, рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

По словам Авдеева, нынешняя атипичная пневмония действительно отличается от внебольничной пневмонии, с которой медицина имела дело раньше, хотя вирусные пневмонии известны науке достаточно давно, сообщает «Российская газета».

«Но пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает необычно. Это связано с тем, что у пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями», – отметил профессор.

В качестве примера он привел пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, у которых, однако, нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни.

«Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии», – пояснил пульмонолог.

Авдеев также упомянул случай с круизным лайнером Diamond Princess, на борту которого был зафиксирован очаг распространения коронавируса.

«Обнаружилось, что у 73% больных с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией не было абсолютно никаких симптомов. Среди этих же бессимптомных пациентов на компьютерной томографии легких были изменения, говорящие о наличии пневмонии. Они были выявлены у 54% больных. То есть у подавляющего большинства», – рассказал профессор.

Он добавил, что это говорит о том, что на сегодняшний момент человечество столкнулись с фактом возможности развития абсолютно бессимптомных форм пневмоний.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. В России за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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