В администрации Трампа заявили о губительности солнечного света для коронавируса

Высокая температура и влажность, а также прямой солнечный свет быстро уничтожают новый коронавирус как в воздухе, так и на различных поверхностях, сообщил исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, выступая в Белом доме.

По словам Брайана, «самое поразительное наблюдение на сегодняшний день состоит в том, что прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе», передает ТАСС.

«Аналогичный эффект мы наблюдаем и с [высокой] температурой и влажностью. Их увеличение губительно для вируса», – сообщил исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям, представляя результаты проведенного ведомством исследования.

По его данным, при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности. При этом в воздухе он начинает разрушаться уже через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%.

Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что если «тело [заразившегося] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света» или будет «доставлен свет внутрь тела через кожу», это «окажет дезинфицирующий эффект», а коронавирус «исчезнет за минуту». «Как вы говорили, еще предстоит провести дополнительные испытания», – заключил глава Белого дома, обратившись к Брайану.

По данным ВОЗ, «длительное воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения может привести к острым и хроническим последствиям для здоровья – для кожи, глаз и иммунной системы». В самых серьезных случаях могут развиться рак кожи и катаракта.

Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 870 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли свыше 49 тыс. человек, в том числе более 2,1 тыс. американцев скончались за последние сутки.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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