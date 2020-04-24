Мэр Вашингтона спрогнозировала пик заболеваемости в столице США

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер спрогнозировала срок наступления пика заболеваемости коронавирусной пневмонией в столице США.

«К сожалению, мы потеряли 139 человек из-за коронавирусной инфекции, всего зафиксировано более 3 тыс. случаев [заражения]. Еще больше случаев в близлежащих штатах Мэриленд и Вирджиния. Сейчас наша задача – выправить кривую заболеваемости в Вашингтоне. Ситуация могла быть хуже. Я полагаю, что пик по заболеваемости и госпитализациям наступит в середине мая», – приводит слова Боузер ТАСС.

«Мы серьезно обеспокоены состоянием наиболее уязвимых слоев населения. Отслеживаем ситуацию в домах престарелых, больницах, центрах для людей с ограниченными возможностями. Также мы серьезно обеспокоены состоянием афроамериканского населения города, 80 процентов летальных исходов приходится на эту категорию», – заявила мэр Вашингтона в ходе видеоконференции, организованной The Washington Post.

В то же время, по словам Боузер, власти рассматривают варианты возможных действий в летний период. «Мы бы хотели, если возможно, [разрешить] персональное обучение для студентов, посмотрим, что можно будет сделать с летними лагерями, как и с местами для отдыха. К середине мая мы уведомим родителей учеников, что можно сделать летом, – отметила она. – Необходимо и открыть бизнес, если число случаев заражения снизится».

Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 856 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли более 47 тыс. человек, в том числе более 2,1 тыс. американцев скончались за последние сутки.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД