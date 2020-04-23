В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел примеры новых региональных практик по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы, сообщается на сайте ЭИСИ.

Авторы исследования отметили некоторые региональные практики по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

В Камчатском крае открыли новый госпиталь для больных с коронавирусом на 100 коек, в Иркутской области до 28 апреля 418 аппаратов ИВЛ поступят в семь больниц области, в Приморском крае развернуто 485 коек, а к 28 апреля будет развернуто 948 коек, в Амурской области организованы дополнительные койки, в Ханты-Мансийском автономном округе перепрофилирован санаторий «Юган» под провизорный госпиталь для лечения легкой или бессимптомной формы болезни.

В Санкт-Петербурге планируется развернуть 5483 койки в 13 стационарах города, к 28 апреля пансионат «Заря» будет перепрофилирован для лечения больных с COVID-19 в легкой форме, в Московской области создан инфекционный центр в Солнечногорске на 432 койко-места с кислородом.

В Воронежской области принято решение о строительстве быстровозводимой инфекционной больницы по проекту Минобороны. В Кемеровской области организовано оснащение Новокузнецкой городской клинической больницы 29 защитными боксами для транспортировки инфицированных больных.

В Самарской области организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, повышено количество и качество проводимых тестов. В Оренбургской области региональные лаборатории получили статус референс-центра. В Саратовской области организован резерв лекарств и средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса.

В Республике Марий Эл приобретено 13 тыс. респираторов на средства резервного фонда республики. А в Московской области для медиков организованы специальные курсы по направлению «вентиляция легких». В Иркутской области организовано проведение тестов на возможное наличие у населения коллективного иммунитета к COVID-19.

В свою очередь, в Ненецком автономном округе организован пошив многоразовых масок. В Тверской области увеличены поставки деталей для аппаратов ИВЛ. В Алтайском крае перепрофилированы предприятия для борьбы с коронавирусом.

В Тверской области закуплено почти 400 тыс. единиц средств индивидуальной защиты для медиков. В Ростовской области проводится обезвреживание чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов класса «В».

В Республике Татарстан, Мурманской и Нижегородской областях и Республике Мордовия предусмотрена двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением коронавирусной инфекции.

В Магаданской области, Удмуртской Республике, Новосибирской области и Краснодарском крае усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции.

В Ленинградской области проведена дезинфекция 15 170 объектов общей площадью 2,8 млн кв. метров, в Астраханской области прошла комплексная дезинфекция железнодорожных вокзалов, в Волгоградской области усилен надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил в социальных учреждениях, в Саратовской области обработано 93% всех многоквартирных домов.

Отдельно эксперты ЭИСИ отметили закрытие на карантин стационарных учреждений соцзащиты (переход специалистов в режим круглосуточного пребывания на работе).

В Ярославской области закрыт детский сад в Тутаеве, в Тамбовской области закрыт дом престарелых на карантин из-за выявления случая заражения у сотрудника, в Амурской области – терапевтическое отделение в Белогорске, в Ленинградской области закрыта на карантин больница в Рощино из-за вспышки заболевания у медиков, в Астраханской области закрыты на карантин два отделения перинатального центра.

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