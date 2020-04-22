Москвичам с ОРВИ пообещали дистанционное наблюдение

Всем пациентам с ОРВИ в Москве обеспечат дистанционное наблюдение врачей, столичное здравоохранение к этой дополнительной нагрузке готово, сообщил департамент здравоохранения.

«Всем пациентам с ОРВИ будет обеспечено дистанционное наблюдение. Все случаи проявления ОРВИ в Москве считаются основанием для подозрения на коронавирусную инфекцию. Симптомы ОРВИ сложно отличить от начала заболевания коронавирусом, поэтому ко всем таким пациентам будет повышенное внимание», – передает РИА «Новости» сообщение департамента.

Указывается, что с февраля Москва планомерно наращивала мощности амбулаторной службы, привлекая к работе молодых специалистов-ординаторов.

«Поэтому к дополнительной нагрузке в связи с принятым решением система здравоохранения Москвы готова», – говорится в сообщении.

Указывается, что динамическое наблюдение пациента будет вестись в ежедневном режиме по телефону. Если состояние ухудшится, то будет оперативно изменена тактика лечения, будут принимать решение о необходимости госпитализации.

«При подозрении на развитие пневмонии пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ. Решение было принято по рекомендации Клинического комитета, в состав которого вошли главные врачи коронавирусным стационаров и главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Москвы», – говорится в сообщении.

Таким образом в Москве надеются максимально предотвратить распространение инфекции, не допустив увеличения числа тяжелых больных.

«Департамент здравоохранения напоминает, при первых симптомах ОРВИ не нужно выходить из дома и заниматься самолечением, а стоит сразу вызвать врача на дом», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что москвичей с ОРВИ, нарушивших режим самоизоляции, предписанный врачом, могут штрафовать наравне с нарушившими карантин гражданами с подозрением на коронавирус.

Мэр столицы Сергей Собянин до этого подписал указ, согласно которому власти Москвы будут отслеживать геолокацию граждан с симптомами ОРВИ, у которых коронавирус не выявлен официально.

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