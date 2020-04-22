После незаконного митинга во Владикавказе возбудили дело

Во Владикавказе 13 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе незаконного митинга в понедельник, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК по Северной Осетии.

В сообщении ведомства говорится, что «неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения», передает ТАСС.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»).

Напомним, в понедельник в Северной Осетии недовольные введенным режимом самоизоляции вышли на несанкционированный митинг на площадь в центре Владикавказа.

Волонтеры и врачи Владикавказа были шокированы поведением митингующих у здания правительства Северной Осетии. Они указали, что из-за смертельной инфекции им приходится работать не покладая рук, а люди не соблюдают простых правил самоизоляции.