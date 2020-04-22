Сбербанк начал выдачу кредитов под 0% на зарплату компаниям, которые не были его клиентами

Сбербанк начал выдавать кредиты под 0% на зарплату компаниям, которые ранее не были его клиентами, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Попов сообщил, что «мы с коллегами из МЭР и ФНС разработали механизм, который помогает учитывать обращение потенциального заемщика по кредиту под 0% в различные банки». Данный механизм отработан, «и с понедельника (20 апреля) мы уже начали прием заявок от не наших клиентов, уже 20 кредитов выдано», передает ТАСС.

Попов также отметил, что с момента запуска программы беспроцентного кредитования в Сбербанк обратились более 9 тыс. компаний, 2,5 тыс. предприятий уже получили такие кредиты, а свыше 160 тыс. сотрудников этих компаний получили зарплаты.

Напомним, для поддержания занятости правительством была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 тыс. 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

В материалах правительства отмечалось, что совокупный объем кредитов для малого и среднего предпринимательства может составить до 350 млрд рублей, из них две трети – 200 млрд рублей – покрывает государство.

Сообщалось, что российские банки выделили около 500 млн рублей на беспроцентные кредиты бизнесу для выплат заработных плат.