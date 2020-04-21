«Яндекс»: Участники «Разговорчиков» находились более чем за 1 км от поставленной метки

Компания «Яндекс» заявила, что не намерена отключать «Разговорчики» в своем навигаторе, при этом подчеркнув, что приложение не должно становиться площадкой для политических дискуссий.

Источник в «Яндексе» отметил, что в понедельник число пользователей, которые оставили комментарии в «Разговорчиках», находясь более чем за километр от поставленной метки, превышало обычный уровень в несколько раз, передает ТАСС.

«Мы не станем закрывать «Разговорчики», так как считаем, что общение водителей, которые находятся на одной дороге, – необходимая часть навигационного сервиса. Вместе с тем мы хотели бы напомнить, что «Разговорчики», как и другие обозначения на карте, призваны информировать пользователей об актуальной дорожной ситуации», –сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Отмечается, что компания продолжит совершенствовать алгоритмы «Разговорчиков», развивая сервис пользователей, находящихся поблизости на дороге.

«В сервисе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации», – добавили в «Яндексе».

Также подчеркивается, что «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» не могут становиться площадкой для выражения мнений по политическим вопросам.

«В «Яндексе» работает более 10 тыс. человек, у каждого из нас разные политические взгляды, вероисповедание и ценности. Но всех нас объединяет одна цель – создавать качественные сервисы, которые помогают людям каждый день. Мы делаем сервисы для всех, поэтому более 20 лет назад мы договорились строить «Яндекс» вне политики, на этом же принципе основаны наши сервисы и правила их модерации», – заключили в компании.

Ранее в Кремле заявили, что Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые заявляют о своих сложностях, возникших из-за коронавируса. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не преувеличивать и не обобщать «разговорчики».

В понедельник пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» в нескольких городах начали оставлять на онлайн-картах отметки с сообщениями, рассказывая о проблемах из-за коронавируса.