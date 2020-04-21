В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые заявляют о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, однако преувеличивать и обобщать «разговорчики» не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле тщательно отслеживают «появление разных форматов в интернет-пространстве», передает РИА «Новости».

«Эти форматы появляются в огромном количестве, я имею в виду разные форматы. Потому что, конечно, большая часть людей находится в режиме самоизоляции», – добавил он.

Песков отметил, что Москва с большим вниманием относится «к тем сообщениям, где люди говорят о тех сложностях, которые они переживают и о причинах таких сложностей».

«По мере возможности это учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни. Я бы не стал преувеличивать и обобщать, что вы говорите по «разговорчикам» и так далее, делать из этого какие-то кампании. Это не может быть какими-то кампаниями, но тем не менее, конечно, ничто не проходит без нашего внимания, конечно, мы внимательно это отслеживаем», – сказал он.

При этом в Кремле не согласны с формулировкой, что экономические сложности могут привести к политическим последствиям: «Конечно же, в Кремле и в координационной комиссии очень внимательно наблюдают за социально-экономическим положением в различных регионах».

Песков подчеркнул, что «мы являемся интегральной частью всего мирового сообщества, мировой экономики, и конечно, мы также переживаем трудности».

Правительство и президент каждый день работают для того, чтобы отслеживать ситуацию и принимать те меры, которые направлены на минимизацию негативных последствий этого кризиса для людей, подчеркнул представитель Кремля.

«Безусловно, тяжело. Особенно тяжело сейчас, в период самоизоляции. Здесь преследуется главная цель, потому что, естественно, абсолютным приоритетом над экономическими трудностями все-таки является человеческая жизнь. По мере того, как эпидемиологическая опасность будет отступать, начнется плавное возвращение к экономической жизни», – добавил он.

Песков напомнил, что функционируют различные механизмы поддержки: и отдельным гражданам, и микробизнесу, и среднему бизнесу, и малому бизнесу, и крупному бизнесу, которые являются очень крупными работодателями.

«И приоритетом станут, естественно, те участники экономической жизни, которые сохранили рабочие места», – заключил он.

Напомним, в понедельник пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» в ряде городов стали оставлять на онлайн-картах отметки с сообщениями, в которых, в частности, рассказывали о проблемах, возникших у них на фоне коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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