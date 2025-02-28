Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.58 комментариев
Минфин США подтвердил, что сделка с Украиной «готова»
Министр финансов США Бессент подтвердил готовность Украины подписать соглашение по стратегическим минералам
США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки, охватывающей стратегические минералы, нефть и газ, а также инфраструктурные активы, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.
«Сделка готова», – приводит слова Бессента ТАСС со ссылкой на Fox Business.
Он сообщил, что «переговоры по этому вопросу больше не введутся». Министр также отметил, что текст сделки уже согласован и одобрен украинским правительством. По его словам, документ просто ожидает подписания.
Он добавил, что соглашение охватывает не только стратегические минералы, но также нефть, газ и инфраструктурные активы. Бессент выразил уверенность, что данная договоренность принесет выгоду как США, так и Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил, что его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится в пятницу. Хозяин Белого дома сказал, что США и Украина «подпишут историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа».
Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также указал, что в документе не говорится, что Украина является должником США, и предусмотрен пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.