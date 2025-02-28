Минфин США подтвердил, что сделка с Украиной «готова»

Министр финансов США Бессент подтвердил готовность Украины подписать соглашение по стратегическим минералам

Tекст: Антон Антонов

«Сделка готова», – приводит слова Бессента ТАСС со ссылкой на Fox Business.

Он сообщил, что «переговоры по этому вопросу больше не введутся». Министр также отметил, что текст сделки уже согласован и одобрен украинским правительством. По его словам, документ просто ожидает подписания.

Он добавил, что соглашение охватывает не только стратегические минералы, но также нефть, газ и инфраструктурные активы. Бессент выразил уверенность, что данная договоренность принесет выгоду как США, так и Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил, что его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится в пятницу. Хозяин Белого дома сказал, что США и Украина «подпишут историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа».

Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также указал, что в документе не говорится, что Украина является должником США, и предусмотрен пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.



