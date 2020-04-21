Нотариусам в Москве разрешили возобновить работу

Нотариальные конторы исключили из списков организаций, деятельность которых в Москве приостановлена, сообщается в соответствующем указе мэра столицы Сергея Собянина.

«В пункте 15 приложения 3 к указу слова «Деятельность в области права» заменить словами «Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности)», – отмечается в документе, передает РИА «Новости».

С 15 апреля в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что контроль будет усиливаться.

В то же время в правительстве столицы заверили, что в городе не планируется вводить пропуска для пешеходов на время действия режима повышенной готовности из-за коронавирус.

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