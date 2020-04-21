Дипломаты подтвердили нахождение россиян на атакованном пиратами судне в Гвинейском заливе

На борту атакованного пиратами судна Tommi Ritscher в порту города Котону на территории Бенина находятся трое российских граждан, сообщили в посольстве России в Бенине и Того.

«Судно находится в акватории порта, как и было вчера. На борту судна находятся трое российских граждан», – уточнили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

В посольстве добавили, что власти страны проводят переговоры с пиратами.

В понедельник посольство России в Бенине и Того начало проверку информации о возможном захвате в Гвинейском заливе судна, на котором могли быть россияне.

Отмечается, что контейнеровоз Tommi Ritscher атаковали 19 апреля, он стоял на рейде в порту города Котону, в заложниках находятся семь-восемь членов экипажа.