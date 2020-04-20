Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке

Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии – Хасеке, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейруна-Ага – Телль-Сайид – Тель- Хатун – Дейруна-Ага в провинции Хасеке», – приводит его слова ТАСС.

Журавлев сообщил, что российская военная полиция также осуществила патрулирование по другим маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.

Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль- Али – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.

По его словам, за прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

«Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Руайха, Кафер-Баттих в провинции Идлиб со стороны позиций [запрещенной в России] террористической организации «Джабхат ан-Нусра», – уточнил он.

В середине апреля российские и турецкие военные провели четвертое по счету совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе.