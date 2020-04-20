Кадыров показал видео из больницы с коронавирусными пациентами

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил грозненскую клиническую больницу № 4, где проходят лечение зараженные коронавирусом.

Видео визита он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Вместе с главой Чечни навестить пациентов приехали председатель регионального парламента Магомед Даудов и министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. Их одели в защитные костюмы и пустили пообщаться с заболевшими.

По словам главного врача медучреждения Анзора Байсаева, состояние больных оценивается удовлетворительно. Из 76 пациентов только двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений.

В оперштабе в понедельник сообщили, что за последние сутки в России подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 1935 (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 155 человек. Всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших выросло до 3446 человек. Суточная заболеваемость снизилась на 1792 случая.

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