Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции

Принятые в России меры по самоизоляции из-за коронавируса эффективны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы видим, что те меры, которые принимаются, по разобщению, по самоизоляции, они эффективны, и в городе Москве... очень важно, что поступление тяжелых больных на сегодняшний день, этот рост приостановлен», – сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, у пациентов, которые своевременно обратились к врачам и рано начали лечение, прогноз значительно лучше, чем у тех, кто занимается самолечением.

«Особенность течения этого заболевания, что вдруг течение его резко ускоряется», – напомнил министр.

В России за сутки подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 вирус-положительных в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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