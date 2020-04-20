В G20 признали наличие системных недостатков в здравоохранении

Пандемия COVID-19 высветила системные недостатки в организации здравоохранения в странах мира, говорится в коммюнике по итогам состоявшегося в воскресенье в режиме видеоконференции совещания министров здравоохранения Группы двадцати (G20).

Министры G20 подчеркнули, что «здоровье и благополучие людей лежат в основе всех решений, принимаемых для защиты жизней, борьбы с болезнями, укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения и смягчения социально-экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19», передает ТАСС.

Министры здравоохранения признали, что пандемия COVID-19 «высветила системные недостатки в системах здравоохранения». Она «показала уязвимости в способности мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы пандемии», отмечается в коммюнике.

Главы ведомств также поделились национальным опытом и рассказали о принятых превентивных мерах для сдерживания пандемии.

Кроме того, министры указали на «необходимость повышения эффективности глобальных систем здравоохранения путем обмена знаниями и устранения разрыва в возможностях реагирования и подготовленности». Была подтверждена «озабоченность лидеров G20 в отношении связанных с пандемией рисков для развивающихся и наименее развитых стран, где системы здравоохранения и экономики могут быть менее способными к тому, чтобы справиться с этой проблемой».

На совещании также были обсуждены «необходимые действия для повышения готовности к пандемии, важность использования цифровых решений во время текущей и будущих пандемий, значимость безопасности пациентов и важность повышения качества систем здравоохранения».

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

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В коммюнике подчеркнуто, что «министры здравоохранения G20 предпримут любые дальнейшие действия, которые могут потребоваться для сдерживания пандемии, и при необходимости вновь соберутся».

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 млн человек, более 152,5 тыс. человек умерли, из них 6 тыс. 463 человека за последние сутки.

В России за сутки подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 вирус-положительных в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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