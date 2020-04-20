Глава ВТБ дал прогноз по курсу рубля на 2021 год

Глава ВТБ Андрей Костин поделился своим мнением по курсу рубля по отношению к доллару в 2021 году.

По словам Костина, «принципиально, что в этот кризис, в отличие от предыдущих, ЦБ не прибегнул к повышению ставки», передает РИА «Новости».

«И это очень важное достижение! Курс доллара отскочил на 15%, в допустимых для банков пределах. Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021-м году, курс рубля укрепится», – заявил Костин в интервью РБК.

Глава ВТБ также отметил, что у ЦБ и министерства финансов «есть возможность, в случае необходимости, поддерживать курс». «Сейчас инвесторами руководят эмоции, а не расчеты, поэтому каждый день мы видим очень разнонаправленную динамику», – добавил Костин.

Напомним, 12 апреля в США начались выплаты в рамках мер по спасению американской экономики. В администрации Дональда Трампа заявили, что в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса могут потратить около 6 трлн долларов.

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