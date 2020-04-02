Трамп повторно воспользовался законом о производстве в военное время

Глава американского государства Дональд Трамп повторно воспользовался чрезвычайными полномочиями в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны, сообщил Белый дом.

Президент США подписал распоряжение, которое должно обеспечить подразделения или дочерние предприятия General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips, Vyaire Medical материалами для производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

Трамп поблагодарил американских производителей за «активизацию производства аппаратов ИВЛ», передает ТАСС.

Глава государства выразил уверенность, что его распоряжение «спасет жизни, устранив препятствия в цепи поставок, которые угрожают быстрому производству аппаратов».

Напомним, Трамп обвинил General Motors в невыполнении обещаний по производству аппаратов искусственной вентиляции легких. Он применил закон о производстве продукции военного назначения, чтобы обязать компанию General Motors ускорить темпы производства аппаратов ИВЛ. Трамп счел «хорошим» прогнозом гибель от COVID-19 менее 200 тыс. жителей США.

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