Сербия получила российскую помощь в связи с коронавирусом

В Сербию прибывает российская помощь в связи с коронавирусом, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«Очень хороший разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подтверждена дружба, и значительная помощь прибывает в Сербию. Спасибо Владимиру Путину и русскому народу», – написал Вучич в Twitter.

Как сообщила пресс-служба президента Сербии, Вучич в четверг провел телефонные переговоры с лидерами России и Франции.

Ранее Вучич заявил, что на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких «происходит повсеместный грабеж». 26 марта кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом.

Напомним, Сербия полностью закрыла границу из-за коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано 1171 случай заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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